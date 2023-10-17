ФОТО | Сборная Эстонии по футболу сыграла вничью со сборной Таиланда

После скромных 0:0 в первом тайме Эстония произвела три замены и игра Эстонии сразу же стала заметно лучше, и за первые четверть часа было создано несколько очень опасных моментов.

На 71-й минуте Веткаль отдал пас на Аниера, который вывел сборную Эстонию вперед. Радость было не долгой и спустя шесть минут счет стал равным. Бодин Пхала сделал передачу на дольнюю штангу, где в полном одиночестве был 160 сантиметровый Яккапхан Прайсуван, который и отправил мяч в ворота.

Во втором тайме Эстония была намного агрессивнее Таиланда, но забить победный гол не получилось. Карл Андре Валлнер отлично сыграл в воротах, сделав несколько отличных сейвов, которые спасли нашу команду от обидного поражения.

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