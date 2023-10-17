В озере Харку пройдут соревнования по плаванию

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни через зимнее плавание и развитие навыков плавания. „Дистанции зимнего плавания на озере Харку посильны и для любителей, но на месте будут инструкторы, которые помогут участникам при необходимости адаптироваться к условиям соревнования. Это соревнование-тренировка, подходящее как для любителей, так и для опытных спортсменов. Этап зимнего плавания на озере Харку — это спортивное мероприятие, популяризирующее закаливание в холодной воде и предлагающее азарт состязания“, - сказал Сильянов, добавив, что после соревнования участников ждет теплая сауна.

Член оргкомитета этапа зимнего плавания на озере Харку Эркки Касенурм рассказал, что „Iceswim Festival“ создан для объединения зимних пловцов, желающих испытать оздоровительный опыт купания в ледяной воде. „Это уникальная возможность укрепить здоровье вместе с другими, избавиться от стресса, а также посоревноваться за медали и призы“, - пригласил Касенурм на соревнования.

Дистанции этапа зимнего плавания на озере Харку: 25 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 25 метров баттерфляем. Учёт проводится отдельно для женщин и мужчин в зависимости от возрастных групп. В каждом виде награждаются абсолютные победители среди женщин и мужчин. Награждение осуществляется согласно сложившимся в Эстонии возрастным категориям.

Стоимость участия в соревнованиях составляет 10 евро за дисциплину, а последний день для регистрации на соревнования - 20 октября 2023 года. Руководство и информация о регистрации доступны на странице ЗДЕСЬ.

Этап зимнего плавания на озере Харку организован обществом с ограниченной ответственностью „Плавай зимой“, при поддержке Управы района Хааберсти.

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