Путин встречается с лидером одной из стран Евросоюза. Как такое возможно в 2023 году?

„От этих кадров некоторые западные политики вполне могут оказаться на грани сердечного приступа. На переговоры к Путину приехал лидер одной из европейских стран: премьер Венгрии. И что важно — встреча не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию Путина“, — сопроводил видео комментарием Зарубин.

Сам Путин сказал, что хотя „возможности для поддержания контактов“ сейчас ограничены „в сегодняшних геополитических условиях“, „со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются“, „одна из этих стран — Венгрия“.

Путин в октябре впервые выехал за рубеж, если не считать его поездки в оккупированные регионы Украины, после решения МУС выдать ордер на его арест. До Китая он побывал в Кыргызстане, где проходила встреча лидеров стран СНГ.

В среду Путин будет главным гостем форума „Один пояс, один путь“. Он выступит на церемонии открытия мероприятия — сразу после лидера КНР Си Цзиньпина. И проведет с ним переговоры. На саммит в Пекине пригласили лидеров 28 государств.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .