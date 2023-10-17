Путин встречается с лидером одной из стран Евросоюза. Как такое возможно в 2023 году?(6)
Российский президент Владимир Путин, прибывший во вторник в Китай, проводит встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает BBC со ссылкой на телеграм-канал личного корреспондента Путина Павла Зарубина, который опубликовал следующее видео.
„От этих кадров некоторые западные политики вполне могут оказаться на грани сердечного приступа. На переговоры к Путину приехал лидер одной из европейских стран: премьер Венгрии. И что важно — встреча не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию Путина“, — сопроводил видео комментарием Зарубин.
Сам Путин сказал, что хотя „возможности для поддержания контактов“ сейчас ограничены „в сегодняшних геополитических условиях“, „со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются“, „одна из этих стран — Венгрия“.
Путин в октябре впервые выехал за рубеж, если не считать его поездки в оккупированные регионы Украины, после решения МУС выдать ордер на его арест. До Китая он побывал в Кыргызстане, где проходила встреча лидеров стран СНГ.
В среду Путин будет главным гостем форума „Один пояс, один путь“. Он выступит на церемонии открытия мероприятия — сразу после лидера КНР Си Цзиньпина. И проведет с ним переговоры. На саммит в Пекине пригласили лидеров 28 государств.
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