Футбол
18.10.2023, 13:50

Сборная Эстонии по футболу всё ещё может попасть на Евро-2024. Как такое возможно?

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Сборная Эстонии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сборная Эстонии по футболу в минувшую пятницу проиграла отборочный матч чемпионата Европы сборной Азербайджана (0:2). Подопечные Томаса Хеберли не забивают уже четыре матча подряд, занимают последнее место в своей отборочной группе, но все равно могут попасть на ЧЕ-2024. Как такое возможно? Рассказывает корреспондент RusDelfi.

Отборочный этап к ЧЕ-2024 находится на финишной прямой – самое время узнать, кто же эти счастливчики.

Лига Наций - спасательный круг для эстонского футбола

Сборная Эстонии уже потеряла все шансы на то, чтобы отобраться на ЧЕ напрямую, но все еще может попасть на турнир через плей-офф – его участники определяются благодаря Лиге Наций.

Общий рейтинг Лиги наций 2022/23

Как происходит отбор на Евро через плей-офф:

  • Изначально 12 мест получают победители групп в Лигах А, В и С.

  • Если победитель группы прошел отбор на Евро через отборочный этап, то он отдает свое место в плей-офф следующей команде (смотрят на рейтинг сборной) из той же лиги. Поэтому, например, место в стыках себе обеспечил Люксембург (5-я команда Лиги C).

  • Если из Лиги А или другой лиги в стыки проходят менее 4 команд, то к ним добавляется лучшая сборная из Лиги D.

Победители групп Лиги наций-2022/23

Лига А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия
Лига В: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия
Лига С: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Вот как обстоят дела в середине октября. Из Лиги А на 18 октября в плей-офф попадают лишь 3 команды: Хорватия, Италия и Польша. Следовательно, в плей-офф Лиги А по ситуации за два тура до конца отборочного этапа добавляется победитель Лиги D – Эстония.

Ситуация очень запутанная, поэтому окончательный список участников плей-офф станет известен только после последнего отборочного матча. Если бы отборочный этап завершился сегодня, то в плей-офф сыграли бы следующие сборные:

Хорватия, Италия, Польша, Эстония

Израиль, Босния, Финляндия, Исландия

Грузия, Казахстан, Люксембург, Греция

Плей-офф будет состоять из двух полуфиналов и одного финала (каждый - из одного матча). Хозяева полуфиналов определятся благодаря рейтингу Лиги наций, а финала – жеребьёвкой, которая состоится 2 декабря.

За кого (и против кого) болеть в ноябре

Ноябрьские отборочные матчи никак не влияют на шансы нашей сборной попасть в плей-офф. Зато эстонским болельщикам стоит следить за результатами в других группах.

Так, желательно, чтобы в группе „В“ вторую строчку сохранили Нидерланды. „Оранжевым“ это почти наверняка удастся: им достаточно взять 3 очка в матчах Ирландии (дома) и Гибралтара (в гостях).

В группе „С“ на руку Эстонии будет, если Италия сможет опередить Украину в борьбе за второе место. „Скуадре адзурре“ для этого достаточно обыграть Северную Македонию (дома) и потом не проиграть Украине (в гостях). Если итальянцы не смогут одолеть македонцев, Украину им надо будет обязательно побеждать.

В группе „D“ шансы эстонцам может испортить сборная Армении, если сумеет опередить и Уэльс, и Хорватию. Для этого армянской команде надо обыграть обоих конкурентов: валлийцев дома, хорватов в гостях.

Схожая ситуация в группе „Е“, где не на руку нашей команде будет успех Молдовы, которая теоретически еще может обойти и Польшу, и Чехию. Для этого молдавским футболистам нужны победы над Албанией (дома) и Чехией (в гостях).

В группе „G“ эстонцам надо болеть за то, чтобы одна из двух прямых путевок досталась Венгрии. Это вполне реально, ведь венгерской команде достаточно набрать хотя бы очко в матчах против Болгарии (в гостях) и Черногории (дома).

В группе „H“ нам выгоден выход в финальную стадию сборной Дании, которой для этого надо набрать как минимум 2 очка в матчах против Словении (дома) и Северной Ирландии (в гостях).

Самая запутанная ситуация - в группе „I“, поскольку там в октябре из-за боевых действий не состоялись две игры с участием сборной Израиля. Эстонской сборной здесь нужно болеть за выход в финальную часть команды Швейцарии, у которой остались игры с Израилем (в гостях), Косово (дома) и Румынии (в гостях).

В группах „А“ и „F“ обе квалифицировавшиеся команды уже известны (соответственно, Испания и Шотландия, Бельгия и Австрия), в группе „J“ за вторую путевку борьбу ведут Словакия и Люксембург, но исход этого противостояния никак не влияет на шансы Эстонии сыграть весной в плей-офф.

Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).

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