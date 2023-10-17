В народном забеге в Нымме приняли участие более тысячи человек

„Жители Нымме очень уважают традиции, и Nõmme Rabajooks – одна из них. Я рад, что несмотря на дождь более тысячи человек преодолели финишную прямую. Забег по болоту отличается от остальных спортивных мероприятий тем, что проводится уже пятьдесят лет подряд и является для участников бесплатным. На трассу выходят бегуны очень разного возраста. Одни хотят побить свой прошлый рекорд, другие просто получают удовольствие от оздоровительного спорта на природе“, – сказал заместитель старейшины Нымме Кирилл Клаус.



Хотя забег проводился без протокола результатов, на финише определялись победители в четырех группах: женщины, мужчины, девочки и мальчики в возрасте до 12 лет. Мужскую гонку выиграл Денис Шалкаускас с результатом 19.17, из женщин самой быстрой оказалась Хелен Белл (20.56). Среди детей, родившихся в 2011 году и позже, победителями стали Хорре Кууск (25.22) и Марит Тарм (24.15). Все они получили подарочные карты от сети магазинов Sportland для покупки кроссовок для бега Nike. Им также вручили подарки от SiS Baltics, Vorstiabi, Leibur, хутора Kadarbiku и других спонсоров мероприятия.



Идея проведения Ныммеского забега по болоту появилась 50 лет назад, когда состоялся первый официальный забег на 30 километров и возникла необходимость и в более короткой дистанции. С инициативой выступили люди, пропагандирующие оздоровительный бег, и целью было популяризировать бег среди людей среднего и пожилого возраста. Стало приятной неожиданностью, что в забеге стала активно участвовать и молодежь.



Забег Nõmme Rabajooks проводится два раза в год – весной и осенью. Изначально длина дистанции составляла 5,2 километра, но с 1979 года увеличилась до 6,3 километра. Первая тысяча добравшихся до финиша бегунов по традиции получает вымпел, оформление которого каждый раз меняется.



„Легендарный ориентировщик Рейн Кюттим был единственным, кто принял участие во всех 97 предыдущих забегах Nõmme Rabajooks. В этом году состязание прошло уже без него – известный спортсмен в сентябре ушел из жизни“, – отметил Кирилл Клаус.