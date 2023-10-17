Другие виды
17.10.2023, 09:35

Умер чемпион СССР из Ида-Вирумаа Юло Райдма

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Юло Райдма, ставший чемпионом Советского Союза в составе волейбольного клуба „Таллинн Калев“ в 1968 году, скончался в понедельник в возрасте 83 лет.

Юло Райдма родился 4 января 1940 года в Тойла. Окончил Ахтмескую среднюю школу и Таллиннский педагогический институт по специальности „физическая культура“.

Волейболом занялся в 1955 году под руководством Ханса Пукка. Затем его наставниками были Раймунд Пунди, Хуго Хуймеринд и Иван Драчев.

После окончания спортивной карьеры Райдма вернулся в Ида-Вирумаа, где работал спортивным инструктором в строительном тресте Кохтла-Ярве, спортивным инструктором на шахте Таммику. Он также работал вице-президентом и тренером волейбольного клуба „Виро“.

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