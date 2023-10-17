Умер чемпион СССР из Ида-Вирумаа Юло Райдма

Юло Райдма родился 4 января 1940 года в Тойла. Окончил Ахтмескую среднюю школу и Таллиннский педагогический институт по специальности „физическая культура“.

Волейболом занялся в 1955 году под руководством Ханса Пукка. Затем его наставниками были Раймунд Пунди, Хуго Хуймеринд и Иван Драчев.

После окончания спортивной карьеры Райдма вернулся в Ида-Вирумаа, где работал спортивным инструктором в строительном тресте Кохтла-Ярве, спортивным инструктором на шахте Таммику. Он также работал вице-президентом и тренером волейбольного клуба „Виро“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .