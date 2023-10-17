Костомаров: дети зовут меня „ПапаРобот-3000“
Чемпион Олимпиады в Турине в танцах на льду Роман Костомаров признался, что его дети сравнивают его с роботом из-за протезов на ногах. Слова фигуриста приводит „Спорт-Экспресс“.
Костомаров с января по начало июля находился в больнице из-за пневмонии, осложнения которой привели к нескольким ампутациям на кистях и ногах. После выписки фигурист пользуется протезами, в которых может бегать, плавать, водить машину, пишет РБК.
„Первое время в больнице, когда все это произошло, когда я все это осознал, после всех лекарств — был ужас и абсолютное нежелание жить. Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное: жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили. Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня ПапаРобот-3000. Сын спросил: а можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась“, — сказал Костомаров.
Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.
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