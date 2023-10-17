В Таллинне произошло четыре серьезных ДТП: среди пострадавших 8-летняя и 12-летняя девочки

Вчера в 13:57 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Уус-Татари, 16, где 21-летняя женщина пересекала проезжую часть из тени припаркованного транспортного средства и была сбита автомобилем Subaru XV, которым управлял 57-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 15:54 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Пухангу, 69, где в маршрутном автобусе MAN Lions City GL, которым управлял 64-летний мужчина, упала 85-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

В 16:50 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Сыле, 34, где вышедшая из маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта 8-летняя девочка была сбита электросамокатом, которым управлял неустановленный водитель. Пешехода доставили в больницу.

В 19:38 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Тонди, 51, где 43-летняя женщина на автомобиле Renault Megane сбила пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнюю девочку. Пешехода доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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