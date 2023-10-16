Стрельба в Брюсселе: убиты два футбольных болельщика сборной Швеции с израильским флагом

Стрельба произошла в понедельник вечером, подозреваемый скрывается. Об со ссылкой на прокуратуру бельгийской столицы сообщает агентство „Франс Пресс“.

На видео, размещенном на сайте фламандской газеты Het Laatste Nieuws, стрелок в флуоресцентной оранжевой куртке произвел несколько выстрелов из автоматической винтовки, а затем скрылся на скутере. Представитель прокуратуры сказал, что в связи с инцидентом начато расследование, не имея возможности сразу прокомментировать мотив.

Нападавшего зовут Лассуед Абдеслам, он тунисского происхождения. По информации источника, он проситель убежища и имеет несколько видов оружия.

Сообщается, нападавший выкрикивал „Аллах Акбар!“ и заявил о своей принадлежности к группировке „Исламское государство“, утверждая, что таким образом „решил отомстить за мусульман“.

Местные СМИ пишут, что погибшие - шведы и на них были майки футбольной сборной скандинавской страны, которая в понедельник на брюссельском стадионе „Эйзель“ встречается со сборной Бельгии в матче Отборочного турнира чемпионата Европы. При этом в их автомобиле был израильский флаг.

После нападения Бельгия, по данным издания La Libre, подняла уровень террористической опасности до 4, максимального, что означает ее „серьезность и неизбежность.

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