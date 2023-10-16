„Историческое“ решение Конституционного суда Грузии об импичменте президента: Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию

„Только 52-я статья определяет полномочия президента в сфере международных отношений. В 52-й статье написано, что президент может только с согласия правительства выполнять представительские полномочия и вести переговоры. Президент обратилась за получением согласия, не получила согласие и все равно осуществила визит. Была нарушена Конституция“, — заявил Кобахидзе.

„С нашей точки зрения, возбуждение процедуры импичмента само по себе означает в том числе, что мы больше не считаем Саломе Зурабишвили достойной быть президентом“, — заявил он, выступая в суде.

Устные слушания в Конституционном суде продолжались в течении трех дней. Заявку об импичменте представляли четыре депутата правящей партии, но, по большей части, от лица правящей команды выступал председатель „Грузинской мечты“ Ираклий Кобахидзе.

„Грузинская мечта“ считает, что Зурабишвили демонстративно и целенаправленно нарушила Конституцию, когда отправилась на встречи с европейскими лидерами без разрешения правительства. В частности, заявка депутатов в суд касалась встреч Зурабишвили с европейскими лидерами в Берлине, Брюсселе и Париже для поддержки получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

Правящая партия обратилась с представлением об импичменте президента в суд месяц назад.

По словам председателя Конституционного суда Мераба Турава, который зачитал судебное решение, суд установил, что президент во время трех зарубежных визитов осуществила представительские полномочия в сфере международных отношений без согласия правительства, тем самым нарушив 52-ю статью Конституции.

Беспрецедентное в истории Конституционного суда Грузии дело об импичменте президента рассматривали в течение трех дней девять судей. Для принятия решения требовалось согласие, по меньшей мере, шести из них.

Сама Саломе Зурабишвили на заседания, которые проходили в городе Батуми, не поехала. Ее позицию представляли на слушаниях юристы - в прошлом член Конституционного суда, профессор Тбилисского госуниверситета Майя Копалеишвили и бывший депутат „Грузинской мечты“ Тамар Чугошвили.

Визиты, о которых говорится в заявке депутатов, по их словам, не были выполнением представительских полномочий или ведением международных переговоров со стороны президента, на которые требуется согласие правительства.

Они апеллировали на 49-ю статью Конституции, согласно которой президент представляет Грузию в международных отношениях, отмечая, что во время встреч с европейскими лидерами, президент действовала в рамках этой статьи и статьи 78, которая обязывает конституционные органы принимать все меры для полной интеграции Грузии в НАТО и ЕС.

„Президент — не чей-то пленник, в том числе и не пленник правительства, который закрыт в пределах страны и не может покинуть страну без согласия правительства и встретиться со своими коллегами для обмена мнениями по определенным вопросам“, — заявила на суде Майя Копалеишвили.

По словам Тамар Чугошвили, не только импичмент, но и начало этого процесса само по себе, в преддверии принятия решения по поводу получения страной статуса кандидата в члены ЕС, негативно влияет на европейскую интеграцию Грузии.

„Мне искренне жаль, что я здесь и, что проходит подобный процесс. Давайте назовем все своими именами. Парламент Грузии начал процесс импичмента президента из-за того, что президент встретилась с европейскими лидерами и попросила их о поддержке на пути европейской интеграции Грузии в деле получения статуса“, — заявила Чугошвили во время заключительного слова в суде.

Что дальше?

После подтверждения судом нарушения Конституции президентом процедура импичмента перемещается в парламент. У парламента теперь две недели для проведения голосования по вопросу отстранения от должности президента.