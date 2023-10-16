Теннисист из Эстонии впервые вышел во второй круг турнира ATP
Первая ракетка Эстонии Марк Лаял (237-е место в рейтинге ATP) победил испанца Хауме Муньяра (83-е место в ATP) со счетом 6:3, 6:4 в первом раунде турнира ATP 250 в бельгийском Антверпене.
В начале первого сета оба теннисиста с трудом справлялись с подачей. Первые шансы на брейк-пойнт Муньяр заработал в пятом гейме, но, к счастью для Лаяла, соперник не сумел им воспользоваться. Однако в восьмом гейме Лаял реализовал первый брейк-пойнт, а затем счет стал 6:3.
Единственный шанс на брейк у Лаяла был во втором сете - 4:4. Испанец в решающий момент допустил ошибку и Лаялу удалось выиграть матч 6:3, 6:4.
„Я очень благодарен за эту возможность. Поскольку это был мой первый матч в основной сетке турнира ATP, это определенно дало мне дополнительную мотивацию, потому что я хотел выступить хорошо“, — сказал после матча Лаял.
В следующем круге Марк Лаял встретится с 38-й ракеткой мира Артюром Фисом из Франции.
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