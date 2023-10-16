Теннисист из Эстонии впервые вышел во второй круг турнира ATP

В начале первого сета оба теннисиста с трудом справлялись с подачей. Первые шансы на брейк-пойнт Муньяр заработал в пятом гейме, но, к счастью для Лаяла, соперник не сумел им воспользоваться. Однако в восьмом гейме Лаял реализовал первый брейк-пойнт, а затем счет стал 6:3.

Единственный шанс на брейк у Лаяла был во втором сете - 4:4. Испанец в решающий момент допустил ошибку и Лаялу удалось выиграть матч 6:3, 6:4.

„Я очень благодарен за эту возможность. Поскольку это был мой первый матч в основной сетке турнира ATP, это определенно дало мне дополнительную мотивацию, потому что я хотел выступить хорошо“, — сказал после матча Лаял.

В следующем круге Марк Лаял встретится с 38-й ракеткой мира Артюром Фисом из Франции.

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