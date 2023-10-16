В Испании между вагонами поезда нашли тело пропавшего 18-летнего футболиста
Футболист пропал в четверг после неудачной попытки сесть на поезд из Севильи в Кордову.
Игрок Кордобы не выходил на связь с утра 12 октября. Прието после вечеринки в Севилье должен был вернуться домой, но опоздал на поезд и с разряженным телефоном не смог связаться с близкими. В последний раз его видели на вокзале Санта-Хуста. 18-летнего парня нашли мертвым, сообщает Marca.
Тело Приета застряло между вагонами движущегося поезда. Полиция подтвердила личность погибшего. Также о трагедии заявила пресс-служба Кордобы: „С сожалением сообщаем, что нашего молодого игрока Альваро Прието нашли мертвым“.
„Кордова“ играет в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.
Источник:“Спорт 24"
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