В Испании между вагонами поезда нашли тело пропавшего 18-летнего футболиста

Игрок Кордобы не выходил на связь с утра 12 октября. Прието после вечеринки в Севилье должен был вернуться домой, но опоздал на поезд и с разряженным телефоном не смог связаться с близкими. В последний раз его видели на вокзале Санта-Хуста. 18-летнего парня нашли мертвым, сообщает Marca.