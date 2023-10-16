ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (600-й день) | Катар помог вернуть из России вывезенных украинских детей. США обещает дальнейшую финпомощь Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска безуспешно пытаются окружить Купянск
Российские войска пытаются окружить Купянск в Харьковской областии выйти на рубеж реки Оскол, чтобы пробить сухопутный коридор к Боровой, заявил в эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Однако, по его словам, попытки окружить город не приводят к успеху. Российские военные безуспешно пытаются штурмовать минно-взрывные заграждения, установленные ВСУ, несут большие потери и отходят назад.
Евлаш заявил, что российское командование долго накапливало силы, чтобы начать штурм, но „мотивация, состояние и обученность“ переброшенных на этот участок фронта „остается на невысоком уровне“.
Генштаб ВСУ: За сутки отбито более 50 российских атак, сбит вертолет Ми-8
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений с российскими войсками. В утренней оперативной сводке указывается, что противник, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты „Искандер-М“ и ударные БПЛА типа „Shahed-136/131“, нанес по территории Украины 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из РСЗО.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.
Украинское командование утверждает, что более чем по 15 атак врага было отбито на авдеевском, марьинском и купянском направлениях и 5 атак - на бахмутском.
В течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ, и еще один - по зенитно-ракетному комплексу, также был уничтожен российский вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства ПВО и 5 артиллерийских средств противника, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
ISW: Россия не добилась серьезных успехов под Авдеевкой
Президент РФ Владимир Путин, вероятно, пытается умерить ожидания значительного продвижения России в районе Авдеевки в Донецкой области, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Подтверждение этого они видят в том, что накануне Путин охарактеризовал действия российских войск на авдеевском, купянском и запорожском направлениях как „активную оборону“, а не „активные боевые действия“, по словам постпреда России в ООН Василия Небензи.
Продолжая наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, российские войска пока не добились в этом особых успехов, а темпы их операций в этом районе, по всей видимости, снизились, констатируют в ISW.
При этом военные эксперты полагают, что в ближайшем будущем российские силы вряд ли смогут совершить там значительный прорыв или отрезать украинские силы, а потенциальные масштабные успехи, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и техники.
Тем не менее российская армия, скорее всего, продолжит наступательные операции под Авдеевкой и продолжит представлять угрозу для украинских сил в этом районе. „Любое снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временной корректировки тактической ситуации, и российские войска могут активизировать попытки окружить Авдеевку в ближайшие дни“, - говорится в ежедневном аналитическом обзоре ISW.
Катар помог возвращению из России четырех вывезенных украинских детей
Россия при посредничестве Катара разрешила вернуться в свои семьи в Украине четырех украинских детей в возрасте от 2 до 17 лет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на правительственный источник. По его данным, двое детей уже вернулись на родину, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.
Переговоры, в которых Катар принял участие по просьбе украинского правительства, длились несколько месяцев, отмечает газета.
В процессе возвращения из России все украинские дети прошли через посольство Катара в Москве, но отправились домой разными маршрутами. У некоторых он пролегал через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, а у других - через Беларусь. По словам источника издания, при этом было задействовано несколько видов транспорта, включая дипломатические автомобили, поезд и частный самолет, зафрахтованный Катаром.
Силы обороны Украины: На южном фронте сбит уже третий за неделю российский истребитель Су-25
Украинские Силы обороны утверждают, что за минувшие сутки на таврическом направлении был сбит российский истребитель Су-25, уже третий за последнюю неделю. Об этом говорится в сводке Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.
В целом, как заявляется, на этом направлении уничтожено 36 единиц военной техники оккупантов, в том числе самолет Су-25, четыре боевых бронемашины, восемь артиллерийских систем, одно средство ПВО, 13 беспилотников, шесть единиц автомобильной и специальной техники, а также склад боеприпасов.
Лондон: Российская ЧВК „Редут“ вербует наемников под видом „добровольцев“
Российская так называемая частная военная компания „Редут“ под видом „добровольцев“ занимается вербовкой наемников, в том числе бывших военнослужащих „Группы Вагнера“, указывает Минобороны Великобритании в своей регулярной сводке на основе разведданных. Британские аналитики предполагают, что деятельность группы, в том числе и вербовку, курирует и финансирует Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (экс-ГРУ).
В сообщении отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину „Редут“, чья численность, по всей вероятности, превышает 7 тысяч человек, участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. А в настоящее время эта группировка является одной из ряда ЧВК и добровольческих корпусов, которые используются министерством обороны РФ для усиления регулярных войск.
В британском Минобороны допускают, что практика комплектования „добровольческих“ подразделений, применяемая российским военным ведомством, помогла Москве избежать непопулярных мер по дальнейшей мобилизации.
Латвия закрыла два КПП на границе с Россией
В ответ на решение России ограничить въезд в страну граждан Украины Латвия временно, до дальнейшего уведомления, закрыла два пограничных пункта - Педедзе и Виентули. По словам министра внутренних дел Латвии Рихардса Козловскиса, на обоих КПП установлены бетонные заграждения с колючей проволокой.
На прошлой неделе Россия объявила, что с 16 октября въезд украинских граждан в Россию будет осуществляться только через два пункта пропуска: аэропорт Шереметьево в Москве и КПП Виентули (с российской стороны - пункт пропуска Лудонка в Псковской области). Латвийские власти опасались, что после этого на КПП Виентули начнется наплыв украинцев, желающих попасть в Россию через последний оставшийся открытым сухопутный погранпереход из ЕС на территорию России - в основном для того, чтобы по ней продолжить путь в свои родные города, оккупированные Москвой.
Теперь украинцы могут въезжать в Россию только через московский международный аэропорт Шереметьево.
Глава Минфина США обещает дальнейшую финпомощь Украине
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее страна не прекратит финансовую помощь Украине. „Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам“, - отметила Йеллен в Люксембурге, где проходит встреча министров финансов стран-участниц Еврогруппы (объединение 20 государств ЕС, в которых евро является официальной валютой. - Ред.).
Ранее с призывом дальнейшей финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона выступил глава Минфина Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner). „Очень важно, чтобы Соединенные Штаты также продолжали участвовать в покрытии финансовых потребностей Украины“, - заявил он. Выделяемые США средства являются важным элементом помощи Украине наряду с европейскими обязательствами, добавил Линднер, особо выделив необходимость совместной поддержки обороняющейся от нападения страны.
Глава ОБСЕ посетил школу в Киеве
Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл с визитом в Киев. В соцсети X он поместил фотографии своего посещения одной из школ в столице Украины.
По его словам, он стал свидетелем того, как война ударила по детям и образованию в киевской школе, подвергшейся нападению со стороны РФ.
„Это суровое напоминание о настоятельной необходимости мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего“, - подчеркнул Османи, добавив, что программа ОБСЕ по поддержке Украины оказывает психосоциальную помощь пострадавшим детям.
Президент Украины и спецпредставитель США обсудили защиту объектов энергоинфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Стороны обсудили защиту объектов энергетической инфраструктуры, макрофинансовую поддержку Украины и „справедливое использование замороженных российских активов“, рассказал глава государства. „Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь пройти зимний период“ и будут поддерживать Киев „столько, сколько необходимо для победы“, добавил Зеленский.
Иточник:“DW"