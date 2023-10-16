ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (600-й день) | Катар помог вернуть из России вывезенных украинских детей. США обещает дальнейшую финпомощь Украине

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, пытается умерить ожидания значительного продвижения России в районе Авдеевки в Донецкой области, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Подтверждение этого они видят в том, что накануне Путин охарактеризовал действия российских войск на авдеевском, купянском и запорожском направлениях как „активную оборону“, а не „активные боевые действия“, по словам постпреда России в ООН Василия Небензи.

В течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ, и еще один - по зенитно-ракетному комплексу, также был уничтожен российский вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства ПВО и 5 артиллерийских средств противника, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Украинское командование утверждает, что более чем по 15 атак врага было отбито на авдеевском, марьинском и купянском направлениях и 5 атак - на бахмутском.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

По информации Генштаба ВСУ , за прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений с российскими войсками. В утренней оперативной сводке указывается, что противник, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты „Искандер-М“ и ударные БПЛА типа „Shahed-136/131“, нанес по территории Украины 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из РСЗО.

Евлаш заявил, что российское командование долго накапливало силы, чтобы начать штурм, но „мотивация, состояние и обученность“ переброшенных на этот участок фронта „остается на невысоком уровне“.

Российские войска пытаются окружить Купянск в Харьковской области и выйти на рубеж реки Оскол, чтобы пробить сухопутный коридор к Боровой, заявил в эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Однако, по его словам, попытки окружить город не приводят к успеху. Российские военные безуспешно пытаются штурмовать минно-взрывные заграждения, установленные ВСУ, несут большие потери и отходят назад.

Продолжая наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, российские войска пока не добились в этом особых успехов, а темпы их операций в этом районе, по всей видимости, снизились, констатируют в ISW.

При этом военные эксперты полагают, что в ближайшем будущем российские силы вряд ли смогут совершить там значительный прорыв или отрезать украинские силы, а потенциальные масштабные успехи, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и техники.

Тем не менее российская армия, скорее всего, продолжит наступательные операции под Авдеевкой и продолжит представлять угрозу для украинских сил в этом районе. „Любое снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временной корректировки тактической ситуации, и российские войска могут активизировать попытки окружить Авдеевку в ближайшие дни“, - говорится в ежедневном аналитическом обзоре ISW.

Катар помог возвращению из России четырех вывезенных украинских детей

Россия при посредничестве Катара разрешила вернуться в свои семьи в Украине четырех украинских детей в возрасте от 2 до 17 лет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на правительственный источник. По его данным, двое детей уже вернулись на родину, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

Переговоры, в которых Катар принял участие по просьбе украинского правительства, длились несколько месяцев, отмечает газета.

В процессе возвращения из России все украинские дети прошли через посольство Катара в Москве, но отправились домой разными маршрутами. У некоторых он пролегал через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, а у других - через Беларусь. По словам источника издания, при этом было задействовано несколько видов транспорта, включая дипломатические автомобили, поезд и частный самолет, зафрахтованный Катаром.

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