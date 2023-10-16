Как россияне обходят западные санкции с помощью криптовалюты

Серб Стеван Тадич и его жена-россиянка уехали из Москвы в Сербию за несколько месяцев до начала войны в Украине. Жена 26-летнего Тадича находится в декретном отпуске и получает пособие по уходу за ребенком в России. Раньше супруги переводили эти деньги в сербские динары с помощью обычных международных переводов через российские банки. Когда российские банки отключили от системы SWIFT в рамках санкций за вторжение РФ в Украину, Стеван Тадич начал переводить деньги из России через криптовалюту.

Обычно такие операции проводят через так называемые p2p-сервисы на криптобиржах, когда обмен происходит с другими частными лицами. Пользователь регистрируется на бирже, переходит в раздел p2p и видит список трейдеров, которые продают криптовалюту и принимают оплату из российских банков. После того, как нужный трейдер выбран, с российской карты пользователя списываются рубли, а трейдер переводит ему криптовалюту по установленному им самим курсу.

Чаще всего россияне переводят деньги с помощью криптовалюты USDT, которая привязана к доллару в соотношении один к одному. „Простыми словами - ты находишь USDT с курсом в 100 рублей, затем покупаешь 10 токенов за 1000 рублей. Потом ищешь покупателя USDT за динары, продаешь свои 10 токенов USDT, и вот тебе и прилетают динары на счет. USDT пользоваться удобнее всего, потому что в этой криптовалюте происходит наибольшее количество торгов на бирже и из-за привязки к доллару в ней удобно считать итоговую сумму“, - объясняет Тадич, добавляя, что торговать на p2p можно в разной крипте, включая биткоин и другие цифровые валюты.

Россияне обменивают криптовалюту на наличные деньги

Иногда криптовалюту меняют на обычные деньги из рук в руки при личной встрече. Тадич говорит, что этот способ считается самым выгодным, потому что не надо платить комиссию бирже. Найти и связаться с трейдером, с которым у вас будет назначена встреча, можно через специальные чаты в Telegram.