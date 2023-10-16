Компания Elisa намерена потребовать возмещения ущерба от повредившего подводный кабель

По словам руководителя отдела безопасности финского филиала Elisa Яакко Валлениуса, коммуникационные сети прокладываются таким образом, чтобы защитить их от любых повреждений или обрывов. Валлениус заверил, что повреждение подводного кабеля не отразится на качестве оказываемых в Финляндии и Эстонии услуг.

Передвижение судов в море отслеживают

По словам Валлениуса, повреждения подводного кабеля случаются редко, но если они происходят, то в основном из-за проблем, связанных с судоходством. Например, кабель может повредить якорь, брошенного с судна. „Как только мы узнаем, кто повредил кабель, или из-за чего он был поврежден, мы потребуем возместить ущерб“, - сказал Валлениус.

Elisa Eesti, как сообщила менеджер по связям с общественностью Ирене Киви, примет решение по результатам проводимого следственными органами расследования.

Как объяснил Валлениус, подводный кабель толщиной в несколько сантиметров заключен в армированную стальной проволочкой оболочку. Кабель является усиленным, но его можно разрезать. По заявлению эстонских официальных учреждений, повреждение кабеля обнаружено примерно на 70-метровой глубине. Возникает вопрос, каким образом кабель мог быть поврежден на такой глубине.

Валлениус оставил без комментариев вопрос, были ли усилены меры безопасности в районе, где проходит морской кабель, после того, как были повреждены газопроводы Nord stream. Все страны бассейна Балтийского моря ведут разумное наблюдение за судоходством.

Ремонт затягивается из-за погодных условий

Мощность подводного кабеля рассчитана таким образом, чтобы он справлялся в случае повреждений или проведения техобслуживания. Информация о том, сколько времени потребуется для ремонта кабеля, отсутствует, так как это зависит от погодных условий. Как отметил Валлениус, погодные условия осложнили как работу по обнаружения месту поломки кабеля, так и его ремонт.