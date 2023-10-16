ФОТОНОВОСТЬ | „Оставайся сильным, Израиль“. У синагоги в Таллинне появился стихийный мемориал

Напомним, что 8 октября власти Израиля официально объявили, что страна находится в состоянии войны. Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы. Боевики убивали мирных граждан (не менее 1000 человек) и захватили заложников (по последним данным около 200 граждан Израиля и других стран удерживаются на территории Сектора Газа). От ответных атак Израиля погибло более 2300 жителей Сектора Газа, как сообщают местные власти.