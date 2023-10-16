Эстонская пара керлингистов выиграла турнир Большого шлема в Канаде

Калдвеэ и Лилль выиграли все игры в своей подгруппе и благополучно прошли в четвертьфинал, где одолели шведскую пару Вестман - Альберг со счетом 6:4.

В полуфинале эстонская пара обыграла канадскую пару Риз-Хансен - Честер со счетом 9:3. Победа была одержана всего за пять раундов.



В финале эстонская пара встречалась со второй канадской парой Джим Коттер - Джаэлин Коттер. Первые раунды обе команды провели без особого риска, но в четвертом раунде наш керлинговый дуэт продемонстрировал свое превосходство, лишив соперника трех очков и добавив еще одно в пятом раунде. Матч завершился уверенной победой эстонской пары со счетом 8:3.



„В Канаде мы можем проверить себя против новых игроков, это очень хорошо развивает. В керлинге важен опыт, и чем больше у нас опыта в турнирах и с разными соперниками, тем сильнее мы становимся“, - сказала Марие Калдвеэ в пресс-релизе Эстонской ассоциации керлинга.

Главная цель эстонского дуэта - пробиться благодаря чемпионату Эстонии на весенний чемпионат мира, где будут распределяться первые олимпийские очки.

“Конкуренция среди лучших спортсменов очень жесткая. Первые 10-15 команд равны по силам, поэтому в каждой игре нужно выкладываться на все сто, чтобы попасть на Олимпиаду. Если все получится, мы сможем победить. Титульные соревнования заставляют серьезнее тренироваться и мотивируют выкладываться полностью“, - добавила Калдвеэ.



Канадская суперсерия Большого шлема в смешанном парном разряде представляет собой шестиэтапное соревнование, в котором принимают участие лучшие команды по керлингу в смешанном парном разряде из Европы и Северной Америки.

Лучшие пары, прошедшие квалификацию, выйдут в финал в Брантфорде. Эстонская пара по керлингу примет участие в четырех отборочных турнирах.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .