Возможно, нашли тело пропавшего в субботу серфера. Факт проверяется

В полиции редакции ответили, что человека пока не опознали, этим вопросом будет заниматься МВД. Как рассказал Иванов, найденный человек был в гидрокостюме, больше сообщений о том, что кто-то из серферов пропал, не было. Но точной информации пока нет.

Напомним, что человек пропал в субботу, его доска для серфинга была найдена на пляже в Нарва-Йыэсуу. Пограничный патруль искал его в море, наземный патруль - на берегу, а вертолет PPA проверил зону поиска с воздуха. В поисках также принимали участие спасатели, которые обследовали местность с помощью беспилотника, частные лица прочесывали береговую линию. Предварительно известно, что пропал житель Нарвы пятидесяти двух лет.

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