ВИДЕО | 13-летний хоккеист из Эстонии подрался с латвийскими арбитрами

Инцидент произошел на выходных в матче возрастной группы U-15, где „Рига 2010“ победила команду „Балтийские волки 2010“ со счетом 7:3.

Как пишет Delfi.lv, в конце матча произошла драка, которая началась из-за провокации одного игрока рижской команды Максима Вершецкиса. Игрок ударил сзади по ногам эстонского игрока Леонарда Рейноля ростом 189 см, и между игроками завязалась драка.

Судьи сразу же пошли разнимать юных хоккеистов. Когда игроков разняли, высокий эстонский игрок неожиданно ударил кулаком одного из судей. Затем Леонард Рейноль ударил еще и второго судью, и судьям пришлось повалить эстонца на лед.

Вершецкис получил два крупных штрафа (5+20 и 5+20 минут) за драку и удары по ногами соперника. Наказание для Леонарда Рейноля составило 5+20+20+20+20 минут.

В ближайшее время состоится заседание дисциплинарного комитета Латвийской федерации хоккея (ЛХФ), на котором для юных хоккеистов могут назначить еще более жесткое наказание.