Гражданина России оштрафовали за георгиевскую ленточку

Пограничники обнаружили на зеркале заднего вида въезжавшего в Эстонию транспортного средства георгиевскую ленточку. Гражданин России добровольно сдал символику, и ему назначили денежный штраф в 400 евро. Внимание водителя обратили на то, что в Эстонской Республике такая символика запрещена.

Помимо этого, в выходные на пограничном пункте „Нарва-1“ обнаружили нарушение визового режима со стороны гражданина Узбекистана. Мужчине назначили денежный штраф и применили запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

Также пограничники воспрепятствовали въезду в Эстонию 47 граждан Молдовы, трех граждан России и Украины и одного гражданина Северной Македонии. Наиболее частые причины состояли в том, что у людей отсутствовали соответствующие документы для въезда в страну, они давали неясные показания о целях поездки или в ходе беседы обнаруживалось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам оформили запрет на въезд и отправили их обратно в Россию.

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