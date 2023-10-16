„Мне было страшно“: украинский хоккеист вспомнил, как отказался от российского паспорта

„С какими проблемами столкнулся, когда играл в россии? Хотели заставить взять российское гражданство? Да, мне было 18 лет. Я уже видел на столе свой российский паспорт, но я не согласился. Была банальная тренировка, перед ней захожу к тренерам и вижу, что лежит паспорт и 5-летний контракт в команду КХЛ. Такой достаточно нормальный контракт.

Мне говорят: „Это может быть твой контракт, но тебе нужно взять этот паспорт“. Я был вообще не готов к такому. Но был еще один нюанс – нужно, чтобы у меня было только российское гражданство. Я говорю: „Да нет, ребята. Такого не будет“. На этом история закончилась.

Мне вообще было страшно, что сейчас будет. Честно говоря, в 18 лет ты понимаешь, но не до конца. Я не до конца понимал, что вообще происходит, чего от меня хотят и почему я должен рвать свой паспорт. Это уж очень настораживает и, слава Богу, что я сразу отказался брать российский паспорт и на этом все закончилось. Да, в КХЛ я не играл, но сегодня я об этом не жалею“, – сказал Лялька в интервью для SportArena.

Виталий выступал за российские клубы в период с 2014 по 2016 год. Сначала за „Кристалл“ Бердск, а затем за „Сокол“ Красноярск. С 2022 года Виталий играет в составе Кременчуга.

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