ОПРОС | Более трети жителей Эстонии начинают составлять бюджет на Рождество как минимум за месяц
Опрос IKEA показывает, что около 36% жителей Эстонии планируют заранее составить рождественский бюджет и отложить на него деньги. Когда дело доходит до планирования праздничного периода, нет недостатка в оптимизме. Многие жители Эстонии с нетерпением ждут всех атрибутов Рождества: от подарков и украшений до традиций и встреч со своими близкими.
Ежегодный рождественский опрос IKEA показывает, что каждый второй житель Эстонии рассчитывает потратить на зимние праздники в этом году примерно ту же сумму, что и в прошлом году, но распределение расходов меняется. Каждый пятый рассчитывает сэкономить на путешествиях, а третий – на одежде, обуви и аксессуарах. 16% респондентов говорят, что будут тратить больше на еду, мотивируя это тем, что в этом году семья и друзья соберутся на праздники дома.
36% жителей Эстонии связывают Рождество скорее с эмоциями, чем с вещами
„Готовиться к Рождеству мы начинаем заранее. Одна из причин прагматична – составление бюджета и экономия, что позволяет нам более разумно подготовиться к концу года, но в то же время ожидание становится приятной, неотъемлемой частью праздников. Опрос показывает, что 36% людей связывают Рождество не с материальными вещами, а с общением и хорошими эмоциями. И, конечно же, праздничная домашняя обстановка также способствует их созданию. 43% жителей Эстонии готовятся к Рождеству,украшая свои дома в этом году“, – сказал руководитель рынка IKEA в Эстонии Марко Пыдер.
Чаще всего упоминаемая сумма на рождественские украшения и посуду составляет до 30 евро, но есть и те, кто тратит в два-три раза больше. Треть жителей Эстонии также планируют повторно использовать украшения, купленные в предыдущие годы.
„Как показывает опрос, красиво украшенный праздничный стол, гирлянды и свечи становятся всё более привычными на Рождество. Большинство этих украшений и предметов декора могут использоваться годами, и чтобы обновить их, достаточно заменить лишь детали, которые не занимают много места в общем бюджете“, – отметил Пыдер.
11% респондентов начинают задумываться о подготовке к Рождеству в сентябре или октябре, 31% — в ноябре, а остальные – в декабре. Всего лишь каждый десятый житель Эстонии оставляет свои приготовления на неделю до праздников.
Жители Эстонии чаще всего покупают подарки для 3–6 человек
„Традиционно наши праздники немыслимы без подарков и рождественской ёлки, которую 42% респондентов называют важнейшим элементом Рождества. Девять из десяти жителей Эстонии покупают подарки, обычно как минимум для нескольких человек. Чаще всего жители Эстонии покупают рождественские подарки для 3–6 человек“, – пояснил руководитель рынка IKEA в Эстонии.
По сравнению с предыдущими годами, в этом году больше респондентов планируют потратить на подарки больше денег. 22% жителей Эстонии потратят более 200 евро, а каждый третий планирует потратить 100–200 евро. 33% респондентов хотят отметить Рождество более экологично, большинство из них выразили желание свести к минимуму перерасход продуктов. 1 из 5 предпочитают употреблять меньше мяса и других продуктов животного происхождения, минимизировать потребление энергии и упаковывать подарки более экологичным способом.
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