ОПРОС | Более трети жителей Эстонии начинают составлять бюджет на Рождество как минимум за месяц

Ежегодный рождественский опрос IKEA показывает, что каждый второй житель Эстонии рассчитывает потратить на зимние праздники в этом году примерно ту же сумму, что и в прошлом году, но распределение расходов меняется. Каждый пятый рассчитывает сэкономить на путешествиях, а третий – на одежде, обуви и аксессуарах. 16% респондентов говорят, что будут тратить больше на еду, мотивируя это тем, что в этом году семья и друзья соберутся на праздники дома.

36% жителей Эстонии связывают Рождество скорее с эмоциями, чем с вещами

„Готовиться к Рождеству мы начинаем заранее. Одна из причин прагматична – составление бюджета и экономия, что позволяет нам более разумно подготовиться к концу года, но в то же время ожидание становится приятной, неотъемлемой частью праздников. Опрос показывает, что 36% людей связывают Рождество не с материальными вещами, а с общением и хорошими эмоциями. И, конечно же, праздничная домашняя обстановка также способствует их созданию. 43% жителей Эстонии готовятся к Рождеству,украшая свои дома в этом году“, – сказал руководитель рынка IKEA в Эстонии Марко Пыдер.

Чаще всего упоминаемая сумма на рождественские украшения и посуду составляет до 30 евро, но есть и те, кто тратит в два-три раза больше. Треть жителей Эстонии также планируют повторно использовать украшения, купленные в предыдущие годы.

„Как показывает опрос, красиво украшенный праздничный стол, гирлянды и свечи становятся всё более привычными на Рождество. Большинство этих украшений и предметов декора могут использоваться годами, и чтобы обновить их, достаточно заменить лишь детали, которые не занимают много места в общем бюджете“, – отметил Пыдер.

11% респондентов начинают задумываться о подготовке к Рождеству в сентябре или октябре, 31% — в ноябре, а остальные – в декабре. Всего лишь каждый десятый житель Эстонии оставляет свои приготовления на неделю до праздников.

Жители Эстонии чаще всего покупают подарки для 3–6 человек