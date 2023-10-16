16.10.2023, 19:10
„Золотое рукопожатие“ от мэрии за счет налогоплательщиков. За незнание английского на высшем уровне чиновника сократили, выплатив почти 30 000 евро(2)
Проработав два десятка лет на благо города, чиновница отказалась от предложенной работы и стала безработной, при этом получив от города внушительную сумму, пишет издание Eesti Päevaleht.
Тийна Рохт, бывший городской секретарь, которую называли „чиновником старой школы“, проработала в городской управе Пярну 22 года. Летом ее сократили. „Она была профессионалом, к ее работе не было нареканий“, - сказал депутат Пярнуского горсобрания и председатель ревизионной комиссии Сиймо Лопсик (EKRE), характеризуя Тийну Рохт.