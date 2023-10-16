Энели Ефимова продолжит свою карьеру в США

О своем переезде в США Ефимова сообщила на своей странице в Instagram.

„Я очень рада сообщить о своем устном согласии продолжить свою спортивную и академическую карьеру в Университете Северной Каролины! Спасибо моей семье, товарищам по команде и тренеру за поддержку“, — говорится в сообщении лучшей пловчихи Эстонии.

„Мне не терпится стать частью „Wolfpack“, — добавила Ефимова, имея в виду „Волчью стаю“, спортивную команду Университета Северной Каролины.

Однако Ефимова еще должна окончить школу, так как сейчас она учится в 11 классе.

В данный момент она тренировалась под руководством Генри Хейна в школе плавания „Калев“.

Уроженка Силламяэ Энели Ефимова является шестикратной чемпионкой Европы среди юниоров и однократной чемпионкой мира среди юниоров.

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