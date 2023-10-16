ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Арест зарплаты: обязан ли работодатель выполнять работу судебного исполнителя?(4)
В идеальном мире люди не влезали бы в долги и не было бы необходимости в услугах судебных исполнителей. К сожалению, наша жизнь далека от идеала, и многие работодатели сталкиваются с тем, что заработанную работником зарплату необходимо передать судебному исполнителю, пишет юрист юридической фирмы Hedman Кайре Сеппер.
Появление регистра работников облегчило жизнь судебным исполнителям, но принесло большой объем дополнительной работы работодателям и бухгалтерам. „На сегодняшний день судебные исполнители автоматизировали опрос работников и составление актов, поэтому может случиться так, что при регистрации работника работодатель сразу же получит акты о взыскании заработной платы“, - привела пример Кайре Сеппер.
Эстонские законы не запрещают переводить зарплату работника на счет третьего лица, и при получении акта о взыскании заработной платы работодателю ничего не остается, как приступить к его исполнению. По мнению Сеппер, ситуация усложняется тем, что акты каждого исполнителя разные, зачастую объемом в несколько страниц и наполнены пунктами и предупреждениями о том, что если работодатель не будет удерживать заработную плату, то ему придется выплатить штраф.
Конечно, это ставит работодателей в по-человечески неприятную ситуацию. „Например, работник может говорить о том, что на самом деле у него есть график платежей или претензия необоснованна и оспаривается. Но у работодателя и бухгалтера нет другого выбора, кроме как выполнить акт судебного исполнителя“, - подчеркнула адвокат.
Работодатель должен оформить документы на взыскание заработной платы в порядке поступления, но работодатель должен знать, что, к примеру, требование о взыскании алиментов имеет приоритет над другими требованиями, т. е. его необходимо исполнить в первую очередь. На практике очень распространены ситуации, когда человеку приходится выполнять требования по содержанию нескольких детей. Кроме того, разные требования могут быть предписаны разными исполнителями. „В этом случае бухгалтер должен оформить документы одновременно и поровну, то есть сначала нужно рассчитать сумму, подлежащую аресту, разделить на количество детей и передать соответствующую сумму в качестве удовлетворения каждого требования“, - пояснила Сеппер.
Кроме того, работодатель должен знать, какую сумму можно арестовать. Сегодня необходимо учитывать рассчитанный Департаментом статистики размер прожиточного минимума и неиспользованную часть. Кроме того, если требования не могут быть удовлетворены иными способами, могут быть арестованы до 20% минимальной зарплаты. „Это очень сложная математическая задача“, - признался адвокат.
Ситуация для работодателей осложняется еще и тем, что на практике немало случаев, когда люди воспитывают детей партнеров, официально не являясь их опекунами. При этом возможно, что исполнитель не указал в акте количество детей или сведения о количестве детей не соответствуют действительности, а это также означает дополнительную работу для работодателя – придется обратиться к судебному приставу и попросить изменить составленный акт.
Необходимо обратиться к исполнителям за помощью и разъяснениями
Таким образом, никто не оспаривает, что исполнение актов о взыскании заработной платы добавляет нагрузку. Бухгалтеры имеют право обращаться к судебным исполнителям за помощью и советом, а исполнители обязаны реагировать. Чтобы снизить нагрузку, стоит пересмотреть выполняемые требования вместе с работником - не истек ли срок действия некоторых требований или можно ли будет добиться оформления графика платежей, что позволит снизить нагрузку на бухгалтера. „Важны честность и открытость. Цель — найти компромисс, удовлетворяющий все стороны, а для этого и работник, и работодатель должны быть готовы к сотрудничеству“, — резюмировала Сеппер.
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