ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Арест зарплаты: обязан ли работодатель выполнять работу судебного исполнителя?

Появление регистра работников облегчило жизнь судебным исполнителям, но принесло большой объем дополнительной работы работодателям и бухгалтерам. „На сегодняшний день судебные исполнители автоматизировали опрос работников и составление актов, поэтому может случиться так, что при регистрации работника работодатель сразу же получит акты о взыскании заработной платы“, - привела пример Кайре Сеппер.

Эстонские законы не запрещают переводить зарплату работника на счет третьего лица, и при получении акта о взыскании заработной платы работодателю ничего не остается, как приступить к его исполнению. По мнению Сеппер, ситуация усложняется тем, что акты каждого исполнителя разные, зачастую объемом в несколько страниц и наполнены пунктами и предупреждениями о том, что если работодатель не будет удерживать заработную плату, то ему придется выплатить штраф.

Конечно, это ставит работодателей в по-человечески неприятную ситуацию. „Например, работник может говорить о том, что на самом деле у него есть график платежей или претензия необоснованна и оспаривается. Но у работодателя и бухгалтера нет другого выбора, кроме как выполнить акт судебного исполнителя“, - подчеркнула адвокат.

Работодатель должен оформить документы на взыскание заработной платы в порядке поступления, но работодатель должен знать, что, к примеру, требование о взыскании алиментов имеет приоритет над другими требованиями, т. е. его необходимо исполнить в первую очередь. На практике очень распространены ситуации, когда человеку приходится выполнять требования по содержанию нескольких детей. Кроме того, разные требования могут быть предписаны разными исполнителями. „В этом случае бухгалтер должен оформить документы одновременно и поровну, то есть сначала нужно рассчитать сумму, подлежащую аресту, разделить на количество детей и передать соответствующую сумму в качестве удовлетворения каждого требования“, - пояснила Сеппер.