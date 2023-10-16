Женщина сбила девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу

В 00:32 в деревне Пырга Вильяндиского уезда недалеко от автобусной остановки Kabelimäe автомобиль Ford Galaxy, которым управлял 58-летний мужчина, вылетел на правую дорогу и врезался в дерево. Водитель был доставлен в больницу.

В 15:11 на Тартуском шоссе в Таллинне 19-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz E350 CDI въехала в припаркованный за светофором автомобиль Mazda 6, которым управлял 33-летний водитель. Пассажирку „Мазды“, 25-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 20:08 на Пярнуском шоссе в Таллинне на улице Г. Отса 35-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Caddy Kombi сбила 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу.

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