Два сотрудника женского футбольного клуба не вернулись в Украину после матчей в ЛЧ

Женская команда в рамках группового этапа Лиги чемпионов 6 и 9 сентября провела два матча в Швеции против Парижа (0:4) и Линчепинга (0:3). Однако в Украину вернулись не все представители. SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев просто скрылись и не поехали вместе с командой назад, сообщает KDK.

„На следующие матчи Минспорта отказалось согласовывать позиции SMM и фотографа, и „Кривбасс“ реально придумывал, кем закрыть эти должности, потому что людей реально больше не выпускают“, - заявили журналисты на видео.

„Кривбасс“ сразу сообщил об инциденте полиции, пограничниках, а также Министерстве молодежи и спорта Украины. Пока клуб никакого публичного заявления не делал.

Несколько дней назад полузащитник юношеской команды донецкого „Шахтера“ Александр Роспутько исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против „Антверпена“. 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором „горняки“ возвращались в Украину из Бельгии.

Позже многие СМИ распространили информацию о том, что Александр мог сбежать в Россию. В частности сообщалось, что футболист находится в расположении клуба „Звезда“ из Санкт-Петербурга.

В „Шахтере“ официально подтвердили данную информацию и прокомментировали ситуацию, передает UA-Футбол. Горняки дали Александру пять дней, чтобы вернуться в расположение команды. Иначе с ним расторгнут контракт и потребуют финансовую компенсацию.

Как пишет Sport.ua, Александр Роспутько родом из временно оккупированной Горловки. Его родители живут на оккупированных территориях и поддерживают Россию. У игрока пророссийские взгляды, и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками.

У Александра действующий контракт с дончанами до июня 2024 года

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