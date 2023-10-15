Военный дневник
15.10.2023, 21:56

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (599-й день) | Российские военные пятый день подряд атакуют Авдеевку. Украине все труднее получать финансовую помощь

 
Простреленное стекло украинской машины скорой помощи.
Простреленное стекло украинской машины скорой помощи.
ФОТО: Matthias Rietschel | Scanpix

Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.

Минобороны РФ заявило о массированной атаке украинских беспилотников

В заявлении военного ведомства говорится, что в ночь на 15 октября „дежурными средствами ПВО“ были перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — 18 над Курской областью, еще два — над Белгородской. Где сбиты еще семь дронов, не уточняется.

Целью дронов, атаковавших в ночь на 15 октября Белгородскую область, была электроподстанция в Красной Яруге, пишут „Лига.Net“ и „РБК-Украина“, ссылаясь на источник в СБУ.

Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту своего воздушного пространства в период холодов. Об этом, пишет „РБК-Украина“, рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

„Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать“, — сказал он.

Какие именно страны дали Украине в аренду свои системы противовоздушной обороны, Игнат раскрывать не стал.

Власти Херсона сообщили, что российские войска нанесли удар по одному из городских объектов критической инфраструктуры, пишет „Суспильне“. По данным городской администрации, с российского Су-34 были сброшены две авиабомбы.

В Херсоне в результате российского авиаудара обесточен городской вокзал. Ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда № 102 Херсон — Киев, сообщила „Укрзалізниця“.

Все пассажиры, по данным украинской железнодорожной компании, целы, поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику.

Владимир Путин продолжает утверждать, что контрнаступление ВСУ провалилось. В беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным в программе „Москва. Кремль. Путин“ он добавил, что несмотря на это власти Украины готовят новые наступательные операции.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале подборку фотографий украинских военных на линии фронта, сопроводив ее такими словами:

„Украинская смелость должна принести Украине мир. И это будет. Стойкость наших людей должна гарантировать целостность нашего государства. И так будет. Наше единство должно позволить нам пройти весь путь, который необходимо, чтобы изгнать оккупанта с нашей земли. И так будет.

Смелость. Стойкость. Единство. То, что нельзя терять, чтобы не потерять Украину“.

Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет о важной роли железнодорожных путей на занятых российскими войсками территориях для переброски боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава на фронт.

Пока, считают в Минобороны Великобритании, железнодорожная сеть на оккупированных территориях сохраняет работоспособность, несмотря на периодические атаки украинских военных с использованием артиллерии и авиации, а также диверсии.

Россия, говорится в обзоре, не только пытается поддерживать работу существующей сети железных дорог, но и строит новую ветку к Мариуполю, чтобы сократить время доставки грузов на Запорожский фронт. Для работ используются гражданские подрядчики, чтобы, как считают авторы обзора, сохранить ресурсы железнодорожных войск для выполнения срочных задач в других местах.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью Reuters, что сейчас приходится прилагать в два раза больше усилий, чтобы убедить западных партнеров оказать помощь.

„Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров. Они хотели бы забыть о войне, но война продолжается“, — сказал он.

Такую ситуацию Марченко связывает с „геополитическим сдвигом и внутриполитическим контекстом в разных странах“, в частности, с предстоящими в странах ЕС и в США выборами.

При этом министр финансов подчеркнул, что Украине удалось заручиться обязательствами на финансовую помощь в 5,4 миллиарда долларов по программе МВФ. Кроме того, Марченко ожидает, что помочь решат Япония и Великобритания, также Украина, по его словам, рассчитывает на ключевых союзников — США и Евросоюз.

Российские войска пытаются окружить Купянск и выйти рубеж реки Оскол, чтобы пробить сухопутный коридор к Боровой, заявил в эфире телемарафона начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По словам представителя ВСУ, которые приводит УНИАН, попытки окружить Купянск не приводят к успеху. Российские военные безуспешно пытаются штурмовать минно-взрывные заграждения, установленные ВСУ, несут большие потери и отходят назад.

Также войска РФ, по словам Евлаша, пытаются атаковать районе Макеевки, Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и вблизи Торского.

В Харьковской и Николаевской области подростки подорвались на минах.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Баштанском районе Николаевской области двое подростков играли на поле, где ранее шли активны бои. 14-летний мальчик погиб, подорвавшись на мине, его 12-летний друг получил ранение.

Глава Харьковской области Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что в селе Каменка Изюмского района на взрывоопасном предмете подорвался 14-летний мальчик. Подросток, получивший ранения, госпитализирован.

Ранее 15 октября стало известно, что на территории Киинской общины в Черниговской области на мине подорвались два человека — один погиб, другой пострадал.

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