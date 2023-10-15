ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (599-й день) | Российские военные пятый день подряд атакуют Авдеевку. Украине все труднее получать финансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале подборку фотографий украинских военных на линии фронта, сопроводив ее такими словами :

Владимир Путин продолжает утверждать, что контрнаступление ВСУ провалилось. В беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным в программе „Москва. Кремль. Путин“ он добавил, что несмотря на это власти Украины готовят новые наступательные операции.

Все пассажиры, по данным украинской железнодорожной компании, целы, поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику.

Власти Херсона сообщили, что российские войска нанесли удар по одному из городских объектов критической инфраструктуры , пишет „Суспильне“. По данным городской администрации, с российского Су-34 были сброшены две авиабомбы.

Какие именно страны дали Украине в аренду свои системы противовоздушной обороны, Игнат раскрывать не стал.

„Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать“, — сказал он.

Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны , чтобы усилить защиту своего воздушного пространства в период холодов. Об этом, пишет „РБК-Украина“, рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Целью дронов, атаковавших в ночь на 15 октября Белгородскую область, была электроподстанция в Красной Яруге, пишут „Лига.Net“ и „РБК-Украина“, ссылаясь на источник в СБУ.

В заявлении военного ведомства говорится, что в ночь на 15 октября „дежурными средствами ПВО“ были перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — 18 над Курской областью, еще два — над Белгородской. Где сбиты еще семь дронов, не уточняется.

„Украинская смелость должна принести Украине мир. И это будет. Стойкость наших людей должна гарантировать целостность нашего государства. И так будет. Наше единство должно позволить нам пройти весь путь, который необходимо, чтобы изгнать оккупанта с нашей земли. И так будет.

Смелость. Стойкость. Единство. То, что нельзя терять, чтобы не потерять Украину“.

Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет о важной роли железнодорожных путей на занятых российскими войсками территориях для переброски боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава на фронт.

Пока, считают в Минобороны Великобритании, железнодорожная сеть на оккупированных территориях сохраняет работоспособность, несмотря на периодические атаки украинских военных с использованием артиллерии и авиации, а также диверсии.

Россия, говорится в обзоре, не только пытается поддерживать работу существующей сети железных дорог, но и строит новую ветку к Мариуполю, чтобы сократить время доставки грузов на Запорожский фронт. Для работ используются гражданские подрядчики, чтобы, как считают авторы обзора, сохранить ресурсы железнодорожных войск для выполнения срочных задач в других местах.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью Reuters, что сейчас приходится прилагать в два раза больше усилий, чтобы убедить западных партнеров оказать помощь.

„Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров. Они хотели бы забыть о войне, но война продолжается“, — сказал он.

Такую ситуацию Марченко связывает с „геополитическим сдвигом и внутриполитическим контекстом в разных странах“, в частности, с предстоящими в странах ЕС и в США выборами.

При этом министр финансов подчеркнул, что Украине удалось заручиться обязательствами на финансовую помощь в 5,4 миллиарда долларов по программе МВФ. Кроме того, Марченко ожидает, что помочь решат Япония и Великобритания, также Украина, по его словам, рассчитывает на ключевых союзников — США и Евросоюз.