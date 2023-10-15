Полиция просит помощи в поисках пропавшего Дмитро(2)
Полиция разыскивает 34-летнего Дмитро, пропавшего в Вильяндиском уезде.
Сегодня около 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 34-летний Дмитро ушел из дома в деревне Юльде Пыхья-Сакалаской волости. До настоящего времени мужчина не вернулся домой, и родственники не могут с ним связаться. Возможно, он мог уехать в Таллинн.
Полиция связалась с его родственниками и проверила различные места, куда он мог уехать. Однако до сих пор его найти не удалось.
Рост Дмитро - около 170 см, телосложение худощавое. У него короткие темные волосы. Одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные штаны и светло-коричневые ботинки. С собой у него был черный портфель.
Полиция просит всех, кто видел Дмитро или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.