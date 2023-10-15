Полиция просит помощи в поисках пропавшего Дмитро

Сегодня около 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 34-летний Дмитро ушел из дома в деревне Юльде Пыхья-Сакалаской волости. До настоящего времени мужчина не вернулся домой, и родственники не могут с ним связаться. Возможно, он мог уехать в Таллинн.

Полиция связалась с его родственниками и проверила различные места, куда он мог уехать. Однако до сих пор его найти не удалось.

Рост Дмитро - около 170 см, телосложение худощавое. У него короткие темные волосы. Одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные штаны и светло-коричневые ботинки. С собой у него был черный портфель.

Полиция просит всех, кто видел Дмитро или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .