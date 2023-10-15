15.10.2023, 19:40
ФОТО | 1000 дней в заключении. Пикет в поддержку Алексея Навального прошел в Таллинне(6)
ФОТО: личный архив
Подобные пикеты провели в тридцати странах по всему миру, в том числе и в Эстонии, напротив посольства РФ.
Те, кто поддерживает Навального, призывают рассказать о нем в соцсетях и личных беседах со знакомыми и родственниками. „Если вы поддерживаете Навального, вы боретесь с Путиным и войной, то помогаете Навальному выжить и скорее выйти на свободу“, — отметили в команде Навального.
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