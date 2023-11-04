Пропавший 34-летний мужчина найден мертвым

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, у полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление, и точная причина смерти мужчины выяснится при вскрытии.

Как сообщалось ранее, 15 октября в 16:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с вечера 12 октября родственники не могут связаться с 34-летним Ингаром, который вечером того же дня ушел из своего дома в деревне Пикаярве Пылваского уезда.

Полиция связалась с семьей и знакомыми мужчины и проверяла все возможные места, куда он мог пойти.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .