Пропавший 34-летний мужчина найден мертвым
С середины октября полиция искала пропавшего в Пылвамаа 34-летнего Ингара. Сегодня стало известно, что его нашли мертвым.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, у полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление, и точная причина смерти мужчины выяснится при вскрытии.
Как сообщалось ранее, 15 октября в 16:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с вечера 12 октября родственники не могут связаться с 34-летним Ингаром, который вечером того же дня ушел из своего дома в деревне Пикаярве Пылваского уезда.
Полиция связалась с семьей и знакомыми мужчины и проверяла все возможные места, куда он мог пойти.
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