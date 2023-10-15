Полиция просит помощи в поисках пропавшего Ингара

Сегодня в 16.20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с вечера 12 октября родственники не могут связаться с 34-летним Ингаром, который вечером того же дня ушел из своего дома в деревне Пикаярве Пылваского уезда.

Полиция связалась с семьей и знакомыми мужчины и проверяет все возможные места, куда он мог пойти.

Ингар невысокого роста, у него короткие темные волосы. Он может быть одет в черное пальто, бежевые брюки и бежевые кроссовки.

Всех, кто видел Ингара или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 112.

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