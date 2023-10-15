ВСУ: потери россиян за эту неделю превысили 5000 человек

Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек, то есть за неполную неделю прирост составил более 60 процентов.

С начала полномасштабной войны в Украине, говорится в сводке Генштаба ВСУ, потери Вооруженных сил России в личном составе приближаются к 288 000 человек.

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