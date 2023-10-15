15.10.2023, 19:19
ВСУ: потери россиян за эту неделю превысили 5000 человек
ФОТО: | Scanpix
Армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели этот показатель уже превысил 5000 человек, сообщает издание „Лига.Новости“ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек, то есть за неполную неделю прирост составил более 60 процентов.
С начала полномасштабной войны в Украине, говорится в сводке Генштаба ВСУ, потери Вооруженных сил России в личном составе приближаются к 288 000 человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.