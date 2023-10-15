За рубежом
15.10.2023, 19:19

ВСУ: потери россиян за эту неделю превысили 5000 человек

 
Российский военнослужащий в Украине
Российский военнослужащий в Украине
ФОТО: Stanislav Krasilnikov | Scanpix

Армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели этот показатель уже превысил 5000 человек, сообщает издание „Лига.Новости“ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек, то есть за неполную неделю прирост составил более 60 процентов.

С начала полномасштабной войны в Украине, говорится в сводке Генштаба ВСУ, потери Вооруженных сил России в личном составе приближаются к 288 000 человек.

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