За неделю в Эстонии выявили 596 случаев заражения коронавирусом

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 596 новых случаев заражения COVID-19, что на 8,2% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1475 теста на коронавирус, из которых 5,6% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 34 пациента (неделей ранее 38) с коронавирусом. 21 пациент попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла с 92,7 случая до 93,6 случая на 100 000 человек.

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