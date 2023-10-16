Путин: если США захотят воевать с Россией, это будет не СВО, а совсем другая война

В интервью корреспонденту программы „Москва. Кремль. Путин“ Павлу Зарубину президент РФ сказал, что не воспринимает эти рекомендации всерьез.

„Если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна, или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более, воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по серьезному. Так, друг друга пугают просто, по-моему“, — заявил Путин.

Он добавил, что если США захотят воевать с Россией, то этот конфликт будет совсем другим, не похожим на „специальную военную операцию“в Украине.

Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если США хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?

„Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира, готовься к войне“, — добавил Путин.

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