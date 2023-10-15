Известная российская альпинистка, сорвавшаяся вчера при восхождении в Гималаях, найдена мертвой

„Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна“, — сказал он ТАСС.

Посол РФ в Непале Алексей Новиков заявил, что спасательная группа выдвинется на место 16 октября. Дипломат отметил, что только после этого можно будет официально подтвердить гибель альпинистки.

Как ранее сообщила газета The Himalayan Times, Надежда Оленева упала в расщелину, находясь на высоте 6680 метров. Она совершала восхождение вместе с альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Экспедицию на гору Дхаулагири организовали министерство спорта и федерация альпинизма России.

Напомним, вчера Оленева совершала восхождение еще с двумя альпинистами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. „Сегодня днем у тройки на Дхаулагири произошло ЧП. <...> В 8:34 пришло сообщение от Ромы: „Лагерь 2 6700. Все хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки“. Затем буквально через 10 минут, в 8:49, пришло второе сообщение о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облет вертолета“, — говорится на сайте Федерации альпинизма России. Однако из-за погодных условий в субботу вертолет поднять не смогли.

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