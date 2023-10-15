ЧП и криминал
15.10.2023, 12:12

ФОТО | Водитель, пытаясь не сбить дикое животное, врезался в дерево

 (8)

Сегодня, 15 октября, около часа ночи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Ford Galaxy съехал с дороги и врезался в дерево.

Авария произошла на 21-м километре дороги Лооди-Хельме, недалеко от деревни Кярстна в Вильяндимаа. Управлявшего автомобилем мужчину доставили в больницу.

По данным полиции, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево из-за выбежавшего на дорогу дикого животного. В машине находился только водитель. Он был трезв, у него есть водительское удостоверение. Передняя часть автомобиля сильно повреждена.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии