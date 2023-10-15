15.10.2023, 12:12
ФОТО | Водитель, пытаясь не сбить дикое животное, врезался в дерево(8)
Сегодня, 15 октября, около часа ночи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Ford Galaxy съехал с дороги и врезался в дерево.
Авария произошла на 21-м километре дороги Лооди-Хельме, недалеко от деревни Кярстна в Вильяндимаа. Управлявшего автомобилем мужчину доставили в больницу.
По данным полиции, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево из-за выбежавшего на дорогу дикого животного. В машине находился только водитель. Он был трезв, у него есть водительское удостоверение. Передняя часть автомобиля сильно повреждена.
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