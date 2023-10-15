Эстонский двоеборец выиграл Кубок Норвегии

Ильвес показал свой лучший в прыжках с трамплина, где он набрал 128,2 балла. Вторым в этот день стал Эспен Бьёрнстад (121,5 балла), третьим - Мариус Сольвик (120,0 балла).

В лыжной гонке на 10 км. Ильвес до конца удерживал первое место. Сольвик занял второе место (+20,0), а Бьёрнстад (+49,1) — третье.

Несколько ведущих норвежских двоеборцев во главе с Ярлом Магнусом Риибером соревнования пропускали.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .