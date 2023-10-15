15.10.2023, 11:31
Эстонский двоеборец выиграл Кубок Норвегии
ФОТО: | Delfi Meedia
Кристьян Ильвес, который уже несколько лет тренируется со сборной Норвегии, в субботу выиграл летний Кубок Норвегии по двоеборью.
Ильвес показал свой лучший в прыжках с трамплина, где он набрал 128,2 балла. Вторым в этот день стал Эспен Бьёрнстад (121,5 балла), третьим - Мариус Сольвик (120,0 балла).
В лыжной гонке на 10 км. Ильвес до конца удерживал первое место. Сольвик занял второе место (+20,0), а Бьёрнстад (+49,1) — третье.
Несколько ведущих норвежских двоеборцев во главе с Ярлом Магнусом Риибером соревнования пропускали.
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