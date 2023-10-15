Израиль отложил наземную операцию в Газе из-за плохой погоды

Израиль из-за неблагоприятных погодных условий отложил запланированную наземную операцию в секторе Газа на несколько дней. Операция должна была начаться уже в конце нынешней недели, но сильная облачность затрудняет видимость для пилотов и БПЛА, поэтому наступление было решено отложить, сообщила вечером в субботу, 14 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, целью запланированной операции является уничтожение политического и военного руководства радикального исламистского движения ХАМАС, боевики которого в конце прошлой недели совершили террористическое нападение на Израиль и убили сотни людей, но грядущее наступление грозит втянуть Израиль в многомесячные уличные бои за каждый дом.

Прогнозируемые трудности для израильской армии

В городе Газа и в северной части одноименного сектора построена многокилометровая сеть подземных тоннелей, в которых, предположительно, закрепились палестинские боевики. Израильская армия полагает, что ХАМАС попытается остановить ее наступление путем подрыва тоннелей в то время, когда израильские солдаты будут над ними находиться.

ХАМАС также планирует пробраться по тоннелям за позиции израильской армии и атаковать ее с тыла. Еще одной стратегической дилеммой является то, что в тоннелях террористы могут эффективно прикрываться заложниками, отмечают источники NYT.

Израиль, помимо пехоты, планирует задействовать танки и инженерно-саперные войска. Их будут прикрывать с суши и моря самолеты, вертолеты, дроны и артиллерия, но израильские чиновники предупреждают, что ХАМАС может начать убивать заложников и использовать мирных жителей в качестве живых щитов. Весь сектор Газа также усеян минами-ловушками.

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