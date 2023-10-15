ФОТО | Эстонский спортсмен дошел до финала турнира King of Kings, но уступил техническим нокаутом

К сожалению, финальный поединок для Шульца завершился техническим нокаутом в первом раунде. Рана на лбу, полученная от удара коленом в прыжке, не позволила эстонскому спортсмену продолжить бой.

Победителем турнира стал иранец с немецким паспортом Махмуд Кароо Гиахи. Турнир проводился в полусреднем весе (-77 кг), и Гиахи получил право сразиться с действующим чемпионом мира King of Kings Чико Кваси (Нидерланды), который также собирается заявить о себе в престижной серии Glory.

„Я получил свой паспорт две недели назад. Я долгое время жил в темноте и видел много боли, которую теперь причиню тебе! Мне нечего терять“, — таково было послание иранца к Чико Кваси.

В полуфинале Шульц также проиграл литовцу Раймондасу Авласевициусу, который победил единогласным решением судей, но был вынужден сняться из-за травмы. В предыдущих поединках у него была обнаружена гематома на внутренней стороне левой ноги, которая беспокоила его и в четвертьфинале, и в полуфинале.

Другой эстонец Анмар Кнутт проиграл Авласевициусу в четвертьфинале техническим нокаутом в третьем раунде. Победу литовцу принесли удар коленом и последующие удары руками, от которых Кнутт не смог защититься и потребовал вмешательства рефери.

В четвертьфинале Шульц победил немца Филипа Радомски техническим нокаутом во втором раунде.

В заключительном поединке вечера встретились тяжеловесы Денис Смолдарев (Эстония) и Игнас Паулюкевициус из Литвы. Смолдарев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде, выведя соперника из строя серией лоу-киков.

Перед финалом турнира из восьми человек местная публика могла поболеть и за Аллана Волосатых, который в поединке по тайскому боксу в весовой категории -71 кг единогласным решением судей победил норвежца Мира Рахима.

Андрес Халек единогласным решением судей уступил украинцу Антону Полищуку в поединке в категории до 77 кг.

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