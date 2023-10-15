Сегодня на Штромке состоится большая осенняя ярмарка и концерт

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на ярмарке будет порядка 70 продавцов, которые предложат хуторские и рыбные продукты, мед, грибы, а также одежду, игрушки и украшения.

„В 12 часов начнется бесплатный концерт. Выступят Сийри Кянд, Яак Линнас, Маргарита Кустинская, Томассо Примавера, Давид Кирьянов и Семен Жидзик“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап и пригласила всех желающих на Штромку насладиться красочной осенью и разнообразной культурной программой.

Осенняя ярмарка в прибрежном парке на Штромке пройдет с 10 до 16 часов, концерт будет с 12 до 16.

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