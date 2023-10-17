Руководитель Info-Auto об автоналоге: цена на Volvo заметно вырастет, это сильный удар по карману людей

„Налоги должны быть простыми и понятными для гражданина, а также легкими для администрирования государством. С введением налога на автомобили создается впечатление, будто они пытаются решить сразу несколько противоречивых задач, обосновывая введение налогов охраной окружающей среды, а также сомнительным аргументом, что „они есть во всех других странах“", - говорит Каткосильт.