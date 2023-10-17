17.10.2023, 09:20
Руководитель Info-Auto об автоналоге: цена на Volvo заметно вырастет, это сильный удар по карману людей
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По мнению Каупо Каткосильта, руководителя автодилера Info-Auto, налог на автомобили не служит правильной цели и приведет к массовому росту цен на автомобили, пишет Ärileht.
„Налоги должны быть простыми и понятными для гражданина, а также легкими для администрирования государством. С введением налога на автомобили создается впечатление, будто они пытаются решить сразу несколько противоречивых задач, обосновывая введение налогов охраной окружающей среды, а также сомнительным аргументом, что „они есть во всех других странах“", - говорит Каткосильт.