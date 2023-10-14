Исследование: 41% женщин и 33% мужчин в Эстонии подвергались насилию

Согласно исследованию, в Эстонии во время отношений насилию подвергались 41% женщин и 33% мужчин.

Эксперты отмечают, что в ответах респондентов прослеживается определённая взаимосвязь - чем люди старше, тем меньше они говорили о том, что были жертвами насилия. По их мнению, такая разница, скорее всего, связана с восприятием насилия у разных поколений.

По результатам исследования выяснилось, что в полицию обращается чуть более 20 процентов, за помощью к соцработникам или медикам 20 процентов, а пользуется линией кризисной помощи жертвам насилия лишь одна десятая часть“, - сказала глава отдела помощи жертвам и профилактики насилия Департамента соцстрахования Кайре Тамм.

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