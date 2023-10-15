RUSDELFI В УКРАИНЕ | Побратим погибшего Танеля Криггуля: перед смертью он забрал не одну жизнь русских оккупантов

„Танель родился 30 октября 1993 года в Эстонии. Он был первым ребенком в семье. Танель всегда защищал слабых. У него был спокойный характер, всегда поддерживал младших сестер и братьев. В 2022 году Танель потерял свою младшую сестру, которой был 21 год. После окончания воинской службы в пехотном батальоне, он начал работать в службе безопасности. Танель прошел две военные миссии в Афганистане. В конце 2022 году он понял, что свой опыт может применить для защиты Украины и вступил добровольцем в Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Танель принимал участие в харьковской наступательной операции. Героично защищал Бахмут весной 2023 года. Танель считал, что российская агрессия будет отбита и он сможет вернуться домой в Эстонию“.