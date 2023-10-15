15.10.2023, 09:44
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Побратим погибшего Танеля Криггуля: перед смертью он забрал не одну жизнь русских оккупантов
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В субботу в Киеве простились с эстонским добровольцем Танелем Криггулем, который погиб во время атаки российского беспилотника вблизи города Лиман Донецкой области. Криггуль с позывным „Стингер“ воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ.
В Киеве прощались с тремя добровольцами, один из них родом из Латвии, другой - из США. На церемонии прозвучали следующие слова: