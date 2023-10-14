Чемпионка по альпинизму упала в расщелину при восхождении в Непале

Оленева совершала восхождение еще с двумя альпинистами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. „Сегодня днем у тройки на Дхаулагири произошло ЧП. <...> В 8:34 пришло сообщение от Ромы: „Лагерь 2 6700. Все хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки“. Затем буквально через 10 минут, в 8:49, пришло второе сообщение о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облет вертолета“, — говорится на сайте.



Отмечается, что из-за погодных условий в субботу вертолет поднять не смогли. „В настоящее время Абилдаев и Кашапов спустились в базовый лагерь на высоте 4600 м. Ждут вертолет, чтобы вылететь с ним на поиски Нади“, — также сказано в сообщении.



В посольстве России в Непале сообщили ТАСС, что участвуют в мероприятиях по организации поисков Оленевой. „Наша спортсменка принимала участие в организованной Минспортом и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Даулагири, высота которой 8167 м. По имеющейся у посольства информации, днем 14 октября россиянка сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения. Находимся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения“, — сказал посол России Алексей Новиков.



В пресс‑службе Федерации альпинизма России рассказали „Матч ТВ“, что вертолет вылетит в воскресенье. „Завтра на утро прогноз более положительный, и в шесть утра планируется вылет для поисково‑спасательных работ. Остальные два члена команды спустились в базовый лагерь, там ждут вертолет, чтобы показать место возможного падения“, — сообщили в федерации.

Источник - РБК



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .