ФОТО и ВИДЕО | Погибшего в Украине Танеля Криггуля отправили из Киева в последний путь в Эстонию

Криггуль с позывным „Стингер“ воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ.

Танель Криггуль стал вторым эстонским добровольцем, погибшим в Украине. Он навечно остался 29-летним.

В декабре прошлого года капрал Танель Криггуль по собственному желанию оставил службу в элитном подразделении Сил обороны Эстонии - Скаутском батальоне. В Украине уже десять месяцев продолжалась война.

Криггуль вступил в ряды Интернационального легиона территориальной обороны Украины. 30 сентября Танель погиб в районе города Лиман Донецкой области в результате атаки беспилотника российской армии.

„Гибель Танеля стала шоком для всего подразделения“, - сказал Eesti Ekspress воюющий в Интернациональном легионе эстонский доброволец, прослуживший вместе с Танелем несколько месяцев. „Сегодня после подготовки мы вспоминали Танеля, почти все время говорили о „Стингере“,- сказал он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .