ФОТО и ВИДЕО | Погибшего в Украине Танеля Криггуля отправили из Киева в последний путь в Эстонию
В субботу в Киеве простились с эстонским добровольцем Танелем Криггулем, который погиб во время атаки российского беспилотника вблизи города Лиман Донецкой области.
Криггуль с позывным „Стингер“ воевал в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ.
Танель Криггуль стал вторым эстонским добровольцем, погибшим в Украине. Он навечно остался 29-летним.
В декабре прошлого года капрал Танель Криггуль по собственному желанию оставил службу в элитном подразделении Сил обороны Эстонии - Скаутском батальоне. В Украине уже десять месяцев продолжалась война.
Криггуль вступил в ряды Интернационального легиона территориальной обороны Украины. 30 сентября Танель погиб в районе города Лиман Донецкой области в результате атаки беспилотника российской армии.
„Гибель Танеля стала шоком для всего подразделения“, - сказал Eesti Ekspress воюющий в Интернациональном легионе эстонский доброволец, прослуживший вместе с Танелем несколько месяцев. „Сегодня после подготовки мы вспоминали Танеля, почти все время говорили о „Стингере“,- сказал он.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.