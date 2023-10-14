Полиция задержала подозреваемых в поджоге двух автомобилей в Таллинне

Сегодня утром полиция получила сообщение о двух арендованных автомобилях Bolt Drive - Audi A3 и Škoda Fabia, которые загорелись в 6:40 утра на парковке торгового центра Rocca al Mare, и были потушены спасателями.

Карл Калда, начальник полицейского участка Ляэне-Харью, рассказал, что прибывший на место полицейский патруль начал собирать информацию о пожаре и заподозрил, что кто-то мог умышленно поджечь автомобили.

„Мы просмотрели записи камер видеонаблюдения различных ведомств и полиции и на основании собранных первичных доказательств определили маршрут передвижения мужчин. Через несколько часов, в 12 часов дня, мы задержали 25-летнего и 32-летнего мужчин в одном из общежитий Таллинна. Передвижение и действия мужчин на парковке фиксировались камерой видеонаблюдения, и подозреваемых в преступлении мы поймали оперативно, по так называемым горячим следам“, - рассказал Калда. Полиция задержала мужчин и доставила их в следственный изолятор.

По словам Калда, собранная на данный момент информация указывает на то, что мужчины проникли в автомобили и устроили внутри машин пожар, в результате чего автомобили были сильно повреждены изнутри. „Что побудило мужчин вести себя таким образом, выяснится в ходе следствия“, - добавил Калда.

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