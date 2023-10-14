СЕЙЧАС на DELFI TV | Команда „Тартуского университета“ играет с лучшим клубом Латвии

Ассистент тренера команды „Тартуского университета“ Олари Наритс прокомментировал предстоящую игру так: „ВЭФ есть ВЭФ, и если мы хотим выиграть у них, мы должны сыграть очень собранно и качественно. Ясно, что у них в составе много классных игроков. Тем не менее, мы играем на своей площадке, перед своей публикой, и, надеюсь, это вдохновит всех на максимальную отдачу. Поддержка болельщиков была очень ощутимой в первых двух матчах, и я думаю, что многие придут на игру в субботу вечером“.