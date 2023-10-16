Пропавшая 81-летняя женщина найдена мертвой недалеко от своего дома

Полиция пообщалась с родственниками и знакомыми женщины, собрала дополнительную информацию и проверила места, куда могла пойти женщина.

Полиция просила всех, кто видел Мильви или располагает информацией об ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

В понедельник, 16 октября, поступила информация о том, что женщина, к сожалению, найдена мертвой.

„Полиция искала женщину с вечера субботы. В субботу мы прочесали родной район женщины в Мяликюла. В воскресенье, помимо полиции, на помощь пришли около 15 волонтеров, также мы привлекли к поиску вертолет летного отряда PPA. Поиски продолжились сегодня утром: полиция прочесала местность и проверила территорию с помощью дронов. К сожалению, мы нашли женщину мертвой в перелеске возле ее дома сегодня около 13:00. На женщине не было никаких признаков насилия, точная причина ее смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы“, - сообщила Эвелин Энгель-Лепп, региональный полицейский Пярнуского отделения полиции.

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