Полиция разыскивает пропавшую 81-летнюю Мильви

Полиция общается с родственниками и знакомыми женщины, собирает дополнительную информацию и проверяет места, куда могла пойти женщина.

У Мильви худощавое телосложение и короткие седые волосы. Она может быть одета в красную куртку и розовые резиновые сапоги. Женщина может неадекватно воспринимать окружающую обстановку.

Полиция просит всех, кто видел Мильви или располагает информацией об ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .